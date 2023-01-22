Психолог рассказала, почему люди видят одинаковые сны

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Практически каждый из нас видит сны. Однако по сей день область сновидений кажется нам чем-то таким загадочным и необъяснимым. Психолог центра «Семья» Елена Подгорная изданию Тюменская область сегодня помогла разобраться в этом тонком вопросе.

Чаще всего люди рассказывают о том, что им снятся полеты, падения, потеря зубов, лестницы с пропущенными ступенями, отсутствие голоса, бег на месте, стихийное бедствие и умершие родственники. Но, по словам специалиста, несмотря на то, что некоторым могут сниться одинаковые сны, они в любом случае для каждого имеют свое значение. Если же опираться на психологию, то сон может разгадать только сам сновидец, а специалист в данном случае тут выступит только в качестве вспомогательного инструмента и задаст наводящие вопросы.

Так, сюжет, где человек, несмотря на усилия, не может бежать или выполнять какие-то действия, тоже можно объяснить исходя из обстоятельств, которые проживает сновидец. Психолог, который анализирует сон, задаст вопросы, которые связаны с ситуациями, где человек испытывает затруднения. Например, может оказаться, что в это время человек не в состоянии по каким-то причинам выразить свои чувства или эмоции. Это сигнал, что есть препятствия, мешающие реализовать планы в реальной жизни. Лестница с пропущенными ступенями вероятно тоже ведает о помехах в достижении цели. А вот полеты во сне – это уже про яркие эмоции, успех в делах, эйфорию, но если происходит наоборот падение, то это про обратные эмоции. Но не стоит забывать про то, что все это метафорически.

Психолог также отметила, что когда человеку снятся умершие родственники, то это чаще всего бывает, когда сновидец проживает горе и нуждается в контакте с человеком, который ушел в иной мир. В этом нет ничего сверхъестественного и лишь говорит о потребности в общении с близкими людьми.

Нет фантастики и в вещих снах. Человеческий мозг, по словам психолога, считывает гораздо больше информации, чем может перерабатывать в активное время суток. Это и невербальная информация: запахи, мимика, телесные изменения, цвет кожи. Такие тонкие сигналы не всегда анализируются в дневное время суток, когда информационный шум достаточно мощный. Эти детали проходят фоном, словно не замеченные, но внутренние ощущения от этих сигналов остаются. Во время сна бессознательное раскрывается, и у человека появляется больше возможностей все проанализировать.

В завершении разговора Елена Подгорная также подчеркнула, что, как правило, все «вещие» сны сбываются в течение трех дней.