Тюменцам рассказали как рефинансировать ипотеку

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Жителям Тюмени рассказали, как рефинансировать ипотеку. Изданию Тюменская область сегодня в отделении Банка России по Тюменской области сообщили, что для того, чтобы снизить процент и уменьшить переплату, можно взять новый кредит и частично или даже полностью перекрыть старый. Данную услугу называют рефинансированием или перекредитованием. Причем актуально рефинансирование будет не только для тех, у кого ипотека, но и для тех, у кого имеются другие займы на крупную сумму и долгий срок.

Можно также взять кредит на большую сумму и для того, чтобы перекрыть несколько небольших займов. Это работает даже если кредиты взяты в разных банках.

Однако специалисты предупреждают, что в банке, который предлагает рефинансирование, нужно заранее узнать, какое максимальное количество долгов он позволяет перекредитовать. И не стоит забывать о том, что во время рефинансирования банк обращает внимание и на кредитную историю заемщика. В случае, если у человека имеются штрафы и просрочки, шанс на получение нового кредита низок. А в другом случае одобренный процент может быть и выше существующего. Задуматься о льготной ипотеке можно, когда банки предлагают более низкие проценты или вы перешли в категорию людей, которые могут надеяться на льготную ипотеку.

– Зачастую оформить реструктуризацию легче, чем рефинансирование. Бывает и такое, что банки идут на уступки, так как не хотят терять клиента, готового рефинансировать кредит в другой организации, – отметили эксперты.

Если реструктуризировать займ не удалось, то можно обратиться в другие банки. Но стоит все заранее посчитать и выяснить, будет ли такой шаг полезен для семейного бюджета.

В Банке России советуют проверить и лицензию у того банка, где собираетесь перекредитоваться. Этот документ можно найти на официальном сайте кредитной организации. Внимательно изучите и предложения. Бывает, что снижать процент могут лишь в первые несколько месяцев, а потом он будет выше. Более того, процент могут поднять и в момент, когда вы закрываете старую ипотеку и переоформляете квартиру в залог другому банку.

Процент будет зависеть и от суммы займа, срока и наличия страховки. При этом банк может попросить оформить новую страховку, так как по старой выплате получит тот банк, в котором была взята первая ипотека. Скорее всего, придется оплатить оценку квартиры и государственную пошлину за оформление залога в Реестре.

После всех приготовлений можно подать заявку на рефинансирование в новый банк. А о том, какой пакет документов нужен расскажут сотрудники кредитной организации.

Добавим, что как только будет оформлен новый займ, нужно предупредить первого кредитора о досрочном погашении ипотеки и урегулировать с ним все вопросы.