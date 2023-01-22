«Бомбардировка любовью»: Почему сложно распознать абьюзера и чем он так привлекателен для женщин

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Практически каждая женщина хоть раз в своей жизни сталкивалась с мужчиной, который сначала «красиво пел», а затем заставил возлюбленную пролить не один литр слез. Психолог-консультант «Службы Психологической Помощи» Юлии Лукашенок изданию «АиФ-Тюмень» рассказала, кто такой абьюзер, что от него ждать и почему он так себя ведет.

По словам психолога, на начальном этапе очень сложно распознать, что перед вами находится абьюзер. Они первое время очень обаятельны, тонко чувствуют желания выбранной жертвы. Кроме того, они оригинальны и активны в ухаживаниях. Однако на это есть объяснение. У абьюзера мало времени и он не в состоянии долго ждать.

– Даже есть специальный термин «Бомбардировка любовью». В начале отношений абьюзер никогда не проявляет агрессию, ревность или жестокость. Такой человек легко находит время неожиданно встретить, чтобы сделать сюрприз. Он легко входит в круг окружения своей пассии. И к нему, зачастую, быстро начинают все относиться положительно. Он обезоруживает своим обаянием и, как говорится, «усыпляет бдительность». Часто работая с жертвами насилия в семье, я сталкиваюсь с тем, что женщины говорят, что вспоминая начало отношений совершенно не было никаких признаков о предстоящем ужасе. Просто как-то так получалось, что абьюзер быстро узнавал о жертве все. Включая и ее слабые места, – поясняет Лукашенок.

Она также объяснила, что есть несколько приемов, которые могут помочь не попасться в лапы абьюзера. Например, важно сохранять личное пространство и держать дистанцию на начальном этапе. Не надо торопиться вводить в свою жизнь нового человека. Кроме того, у него тоже должны быть свои дела.

– Если такой человек все свое время посвящает вам – это тревожный звоночек, так как у него найдется и время преследовать вас. Только это уже будет другая сторона медали, – добавила психолог.

Кроме того, психолог советует и обращать внимание на то, как говорит абьюзер. Так, если он отзывается о прошлых отношениях негативно, то при расхождении в будущем ваших желаний он, вероятно, не поймет и не будет с ним и считаться. Важно и то, как он отзывается о своей родительской семье, особенно о маме.

Не стоит закрывать глаза и на ссоры. Даже из-за пустяка абьюзер способен потерять выдержку и выставить вас виноватой, а себя жертвой. Ну, а главным критерием того, что с вами рядом абьюзер – это если вы постоянно испытываете страх и растерянность. Лучшим решением в данном положении будет свести общение на нет, в том числе и в соцсетях.