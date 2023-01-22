Жителям Тюмени предлагают создать необычные снежные скульптуры

Фото: ДК Водник

Тюменский ДК «Водник» запустил необычный онлайн-проект под названием «Зимние скульптуры». Поучаствовать в нем может любой желающий, причем, как в одиночку, так и целыми группами. Никаких возрастных и других ограничений нет. Как сообщили корреспонденту «КП-Тюмень» в оргкомитете, необходимо будет создать фигуру, не важно какого роста, веса и масштаба, украсить ее, раскрасить красками, сфотографировать и отправить на электронную почту dkvodnikkonkurs@mail.ru до 10 февраля. Организаторы также добавили, что важно добавить не только фотографию работы, но и сопроводительное письмо с информацией о себе и созданной скульптуре.

Работы участников онлайн-проекта опубликуют в официальной группе дома культуры. К слову, некоторые уже начали создавать и присылать свои работы. Кто-то слепил снеговика, кто-то символ этого года – кроликов, а кто-то Курочку Рябу, черепаху и осьминога. Добавим, что все участники по окончанию получат дипломы.