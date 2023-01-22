Фестиваль Сергея Рахманинова состоится в Тюменской филармонии в этом году

Фото: Тюменская филармония

В Тюменской области в 2023 году пройдет фестиваль, который будет посвящен 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Как рассказал изданию Тюменская линия директор филармонии Александр Березин, запланировано четыре концерта с приглашением ведущих пианистов нашей страны. Они раскроют всю многогранность великого композитора. Так, один из вечеров будет посвящен романсам композитора, второй – фортепианной музыке. Городской оркестр проведет концерты с пианистом Александром Гиндиным, к тому же, он уже знаком с местными слушателями. А первого апреля, в день рождения Сергея Рахманинова, солистом концерта станет пианист Александр Клочко, лауреат конкурса Рахманинова.

В 2023 году отмечается 120-летие со дня рождения композитора Арамана Хачатуряна.

– Ограничиваться только одним концертом мы не будем. Начнем девятого февраля с концерта, в котором прозвучит музыка композитора из балетов «Спартак» и «Гаянз». В планах провести еще два концерта по творчеству маэстро, в том числе с приглашением дирижера из Армении, – пояснил Березин.

Отметим, что текущий год стал юбилейным и для самой филармонии. Коллектив отметит 65-летие. Более того, значимые даты и у коллективов «Зори Тюмени» – 45 лет, оркестр «Камерата Сибири» – 25 лет.