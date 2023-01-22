Жители Тюмени могут читать онлайн-версии любимых газет и журналов

теперь тюменцы могут читать прессу и онлайн Фото: Комсомольская правда

Жители Тюменской области по-прежнему выписывают газеты и читают печатные версии информационных изданий, однако не всегда получается забрать любимый журнал или газету с места доставки. Но теперь эта проблема, можно сказать, решена. Как сообщают в местном отделении Почты России, новое приложение «Почта Подписка» позволяет подписаться на оцифрованные версии газет и журналов и читать их не выходя из дома, то есть с телефона, планшета или компьютера. Приложение уже доступно для скачивания в Google Play Store и App Store. На пилотном этапе в каталоге мобильной «читалки» более 100 изданий, в том числе и узкоспециальные. Тюменцы могут оформить подписку на первое полугодие 2023 года и все выписанные номера будут доступны в онлайн версии в течении полугода после выхода.

Так, для того, чтобы стать пользователем приложения, необходимо выписать электронное издание на сайте Посты. Затем нужно пройти авторизацию в «Почта Подписках» под логином и паролем, который указывается при покупке издания. Новые номера выписанной прессы будут автоматически появляться в библиотеке приложения.

Инструкцию о том, как пользоваться электронной версией издания, можно найти на официальном сайте, а также в описании покупки, которое приходит на e-mail подписчика.