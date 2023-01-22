Тюменские врачи успешно провели стентирование пациенту с инсультом

мужчина чувствует себя хорошо и уже находится дома Фото: Комсомольская правда

Тюменские неврологи областной клинической больницы №2 провели стентирование 53-летнему пациенту с острым нарушением мозгового кровообращения. В медицинском учреждении корреспонденту «КП-Тюмень» сообщили, что мужчина прошел целый ряд необходимый обследований. Так, компьютерная томография головного мозга не показала никаких признаков кровоизлияния, зато магнитно-резонансная томография установила, что в левой затылочной доле есть участок патологического МР-сигнала размерами до 10 мм.

По словам и.о заведующего неврологическим отделением №3 Евгения Бражевского, после того, как все исследования были сделаны, пациент отправился в рентгеноперационную и ему провели стентирование внутренней сонной артерии. Врачам удалось полностью восстановить кровоток в пораженном сосуде. После оперативного вмешательства мужчина восстанавливался в стенах медучреждения, получал необходимое лечение и препараты, а на пятые сутки уже был выписан из больницы.