В Тюмени 22 января 2023 года ожидается снег и порывистый ветер

Фото: Екатерина Байкалова

В Тюмени в воскресенье, 22 января, будет облачно с прояснениями. Местами возможен снег, а в некоторых районах гололедно-изморозевые явления. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. Помимо этого, метеорологи прогнозируют порывистый ветер до 16 м/с. Температура в ночное время суток минус 4-9 градусов, при прояснении до минус 14, днем минус 1-6 градус.

Интересный факт. В этот день православная церковь вспоминает святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России.

По погоде 22 января определяли какой будет сентябрь. Например, если шел снег, то считалось, что начало осени будет дождливым, а если погода ясная и осадки отсутствуют, то сентябрь обещал быть сухим и жарким.