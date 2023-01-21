Тюменский центр использует современный тренажер для реабилитации детей

Фото: АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"

Тюменский центр «Родник» благодаря современному оборудованию для реабилитации и социальной интеграции детей с инвалидностью использует один из эффективных методов реабилитации для восстановления способности самостоятельно передвигаться без средств опоры (ходунки, костыли, трость).

Этим тренажером является «Тредмил», который представляет специальную медицинскую беговую дорожку, которая предназначена для восстановления опороспособности нижних конечностей и крупных суставов, тренировки правильного алгоритма работы мышц.

Тренажер помогает врачу сориентироваться по частоте сердечных сокращений пациента и подобрать индивидуальный режим занятий, учитывающий его особенности здоровья. Ребенку помогает адаптироваться и стимулирует на занятия игровой режим в виртуальной трехмерной среде. Монитор, расположенный перед юным пациентом, отображает не только красочные пейзажи, но и фигурку-аватар, которая перемещается (скажем, по лесу или морскому берегу) пропорционально скорости движения и частоте шага пациента.

- Современное медицинское оборудование позволяет повысить доступность медицинской реабилитации для детей - инвалидов, а также для детей, после перенесённых заболеваний, операций и травм - рассказала врач по ЛФК Александра Журавлева.