Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцы могут посетить выставку графики, посвященную городской жизни. Она проходит в холле молодежного театрального центра «Космос» с 15 января до 5 февраля. Вход на выставку свободный.

Как рассказывает Moi-portal.ru, картины Марины Есиной на урбанистическую тематику написаны так, что из элементов, взятых из разных частей города, составляется единый пейзаж: например, собранные в один образ дом или окраина. Часть из представленных работ была показана на выставке в Макао в 2022 году.

- В каждой работе выставки образ - это ключевой элемент. Некоторые изображения можно также отнести к общекультурным знакам - Чертополох, Лебедь, Дракон. Это не столько изображение конкретного символа, сколько его образная интерпретация, - поясняет художница.