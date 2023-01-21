Тюменский врач посоветовала жителям городов вести здоровый и активный образ жизни

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Иммунитет у горожан стал слабее, чем у селян. Об этом пишет информационное агентство «Тюменская линия», ссылаясь на слова аллерголога-иммунолога Университетской клиники, кандидата медицинских наук, доцента кафедры теории и практики сестринского дела Тюменского медуниверситета Елены Сагадеевой.

- Жителей городов и сельские жители отличаются по степени заболеваемости, иммунитету. Сельские жители больше пребывают на свежем воздухе, у них больше физическая нагрузка, все это влияет на иммунную систему, - говорит медик.

Чтобы укрепить иммунитет жителям городов необходимо вести здоровый и активный образ жизни, соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться.

- Физическая нагрузка должна быть до приятной усталости – ходьба, велосипед, плавание, скандинавская ходьба, спортзал. Учитывать возраст и физические возможности при выборе нагрузки. Их можно наращивать, - говорит Елена Сагадеева.

Но несмотря на то, что люди стали чаще болеть вирусными инфекциями, продолжительность жизни увеличивается. В Тюменской области даже есть долгожители, в том числе и те, кому под 100 лет.

- Это говорит о том, что не столь плохой у нас иммунитет. Есть надежда, что мы преодолеем массивное воздействие вирусов, их нужно обуздать и вакцинироваться. Есть индивидуальные противопоказания, но стоит вакцинироваться как от гриппа, коронавируса, так и от таких заболеваний как корь, вирус папилломы человека, другие, - рассказывает специалист.