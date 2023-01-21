Тюменцы стали реже обращаться в службу занятости, но при этом стало больше трудоустроенных

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Тюменцы стали реже обращаться в службу занятости, но чаще находить работу. Об этом рассказывает «Вслух.ру», ссылаясь на региональный департамент труда и занятости.

Так, по представленным данным, всего в 2022 году в центры занятости региона обратились 55 тысяч 902 человека. По данным на 1 января 2023 года, на учете в качестве безработных состояло 3 тысячи 245 человек, соискателей - 5 тысяч 477 человек.

– Традиционно больше всего работников требуется в строительстве – было актуально 3 тыс. 232 вакансии; 2 тыс. 587 работников требовалось в сферы торговли и ремонта автотранспорта; 1 тыс. 952 предложения было в направлении сельского и лесного хозяйства, рыбоводстве и рыболовстве; 1 тыс. 726 предложений – в обрабатывающих производствах; 1 тыс. 794 – в госуправлении и обеспечении военной безопасности; 1 тыс. 763 – в образовании, – рассказывает издание.