В Тюмени число заболевших коронавирусом увеличилось на 85 человек Фото: Татьяна Коркина

По информации Оперативного штаба Тюменской области на 21 января 2023 года зарегистрировано 85 случаев коронавируса за минувшие сутки. Всего с начала пандемии - 254 585 случаев.

За сутки выздоровели 54 человека, за весь период выписались по выздоровлению 249 512 человек. Из общего числа заболевших заражены 33 ребенка, 1 пациент находится на ИВЛ, а 539 человек остаются под медицинским наблюдением. Кроме того, за сутки проведено 1 937 лабораторных исследований на коронавирус, за все время проведено 4 683 074 обследования.

В России выявлено 6014 случаев заражения коронавирусом за сутки. За весь период зафиксировано 21 888 428 заболевших. На сегодня в России погибло уже 394 653 человека, в том числе 43 за прошедшие сутки. Выздоровевших - 21 302 505, в том числе 4 586 за сутки.