Тюменцам рассказали о том, кто несет ответственность за соблюдение сроков поверки счетчиков Фото: Юлия Кучеренко

Коммерческий директор «Росводоканала Тюмень» Екатерина Шаркова ответила на ряд насущных вопросов, которые в соцсетях задали компании абоненты тюменского водоканала. Об этом пишет Тюменская область сегодня.

Многих интересует, почему после завершения межповерочного интервала в компании не принимаются показания приборов учета, если они продолжают отсчитывать кубометры воды. А этому есть практическое объяснение. Счетчик, который не прошел своевременную проверку, может искажать показания, а это приведет к некорректным начислениям за ресурс. При этом неисправные приборы учета обычно считают не в пользу абонента, а регулярная поверка приборов защитит от лишних расходов.

Кстати, проверка приборов учета - обязанность абонента. Стоит помнить, что проводить ее могут только аккредитованные организации. Об этом обязательно нужно спросить перед заключением договора. Если таковой нет, то процедура поверки незаконна. Кроме того, жители должны своевременно передавать показания счетчиков, абоненты отвечают и за состояние индивидуальных приборов учета. В обязанностях абонента и регулярная поверка приборов.

Услугу по поверке можно заказать и в самом водоканале, для этого нужно оставить заявку по телефону 540-940 или же на сайте.