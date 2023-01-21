Мультицентр «Моя территория» в Тюмени принимает ненужные вещи на благотворительность

Фото: Мультицентр «Моя территория»

Тюменцы смогут сдать ненужные вещи на благотворительность. Пункт сбора ненужных вещей от социально-экологического проекта «Чулан» появился в мультицентре «Моя территория». До 31 января там принимают одежду, аксессуары, игрушки, книги.

Как отмечает Мегатюмень, в новом году команда мультицентра «Моя территория» продолжает поддерживать инициативы, которые делают жизнь Тюменской области лучше. Команда социально-экологического проекта пытается снизить вредное воздействие на окружающую среду через сбор, сортировку и переработку ненужных вещей.

В пункт сбора необходимо приносить вещи, упакованные в коробку/мешок/пакет. Часть собранных вещей передадут людям в трудной жизненной ситуации и животным, а около 20%, непригодных для дальнейшего использования отправляются на переработку. Остальные вещи в состоянии, близком к идеальному, идут на продажу.

Приносить вещи можно в любой день до 31 января с 10:00 до 22:00 в специальный бокс с маркировкой «Чулан».