Юным тюменцам предлагают подать заявки на международную литературную премию имени Владислава Крапивина

Фото: Областная библиотека для детей и молодежи г. Екатеринбург

Юные тюменцы могут получить международную премию имени Владислава Крапивина, сообщает Тюменская линия.

Юным жителям Тюменской области можно подать заявки на международную детскую литературную премию имени Владислава Крапивина, которые принимаются до 31 марта на сайте конкурса lit-parus.ru.

По информации организаторов, на конкурс принимаются литературные произведения для детей и подростков на русском языке, которые ранее не издавались в бумажном виде и не публиковались в интернете. Издательство «Детская и юношеская книга» обещает опубликовать произведения лауреатов конкурса в серии «Международная детская литературная премия В.П. Крапивина».

Церемония вручения премии победителям запланирована на 14 октября, в день рождения Владислава Крапивина. Вместе с премией лауреаты получат дипломы и памятные медали, созданные по эскизу Владислава Крапивина.