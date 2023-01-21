В Тюмени ожидается ветер до 10 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по северу местами небольшой снег, ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12 -17 градусов, при натекании облачности до -7, при прояснении до -22 градусов, днём потеплеет до -3 -8, местами -8 -13 градусов.

Емельян (этот день получил свое название в память о преподобном епископе Емилиане Кизическом) носил прозвище Перезимник, что означало поворот зимы к весне и обещало скорую смену погоды. В то же время Емельян - это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если дует с юга - значит, лето будет богатым на грозы.