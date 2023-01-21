Тюменцев научили достойно выходить из конфликтной ситуации

Фото: страница Надежды Харлановой в соцсети

Специалист по светскому и деловому этикету Надежда Харланова рассказала, как ответить на хамство и не потерять лицо, а также о том, как достойно выйти из конфликтной ситуации, рассказала специалист по светскому и деловому этикету. Подробные советы приводит издание «Тюменская область сегодня».

- Одно из главных правил этикета, помогающее от чужого хамства – воспитание чувства собственного достоинства, уважения к самому себе. Умение выстраивать собственные границы, которые нарушать нельзя, – важная характеристика взрослого человека. Но и уважение достоинства окружающих, умение видеть чужие границы – необходимое условие для экологичной коммуникации, – отметила эксперт.

При столкновении с грубостью многие теряются, а понимание, как следовало себя вести, приходит уже после. По словам Надежды Харлановой, остроумная реплика приходит к нам тогда, когда хам уже скрылся из виду. Она советует не реагировать на хамское поведение собеседника. Самый действенный способ - нулевая реакция, с нее лучше всего начинать.

- Если вы не дадите ответную реакцию, то оскорбление не достигнет цели. И когда во второй раз дадите нулевую реакцию, - обидчику может не хватить сил на третий раз, и он может понять, что продолжать не нужно. Это самая сильная защита - объясняет специалист.