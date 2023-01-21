В Тюменском районе прошла серия творческих мероприятий в поддержку мобилизованных и их семей

Фото: Официальная группа администрации Тюменского муниципального района в соцсети

Мобилизованных и их семьи поддержали благотворительными концертами в Тюменском районе. Серия творческих мероприятий прошла с 7 по 15 января в сельских клубах и домах культуры Тюменского района – на сценах в Боровском, Успенке, Горьковке, Винзилях, Андреевском, Богандинском, Московском, Салаирке и Каскаре. Об этом сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Свои творчески номера представили местные артисты - от малышей до самых опытных. Мероприятия прошли в рамках программ «Рождественское чудо», «Россия – это мы», «Вместе мы большая сила – вместе дружная семья», «Листая праздников страницы», «Старые песни о главном», «Моя Родина». Зрители встречали коллективы с особым теплом. Почти две тысячи жителей и гостей района, посетивших эти концерты, насладились творчеством и оказали помощь землякам.

На каждом из девяти концертов были собраны средства, которые уже поступают на благотворительный счет Совета ветеранов Тюменского района «Забота и милосердие». Добровольные пожертвования с этого счета перечесляют, в том числе, семьям нуждающихся мобилизованных тюменцев, а при необходимости – в помощь самим мобилизованным.