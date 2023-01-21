Медики Тобольска впервые в новом году вылетели к пациентам в труднодоступные территории

Фото: Татьяна Коркина

Врачи областной больницы № 3 Тобольска проводят выездные консультации для пациентов из труднодоступных территорий с длительной сезонной изоляцией.

По информации пресс-службы медучреждения, в новом году первая врачебная бригада в составе врачей кардиолога и эндокринолога, а также двух медсестёр силами Тобольского отделения центра медицины катастроф вылетела в деревню Ачиры в Заболотье. Специалисты успели осмотреть 30 сельчан, которым по результатам ранее проведённых исследований была необходима консультация узких специалистов. К одному маломобильному пациенту медицинский осмотр «приехал» на дом. Пациенты прошли повторную вакцинацию против коронавируса. Затем медики измерили уровень кислорода в крови, артериального давления и ЭКГ.

В результате медосмотров врач-эндокринолог впервые выявил сахарный диабет у одного пациента - ему выписали бесплатные препараты и даны необходимые рекомендации. Еще одному пациенту предстоит лечение по поводу анемии. А врач-кардиолог назначил коронароангиографию двум пациентам и выписал направление на госпитализацию. Ещё один пациент отправился на вертолёте с врачами в кардиологическое отделение стационара на расширенное обследование и лечение по поводу установленной стенокардии.

Как отметили в больнице, в Ачиры запланировано ещё несколько вылетов медицинских бригад различных профилей.