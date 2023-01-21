Фото: Официальная группа тюменского хоккейного клуба «Рубин»

До конца января тюменский ХК «Рубин» проведет выездную серию матчей. Тюменскому ХК «Рубин» остается десять матчей в рамках регулярного чемпионата PARI-ВХЛ, пишет «Вслух.ру».

Сегодня, 21 января, у клуба стартует выездная серия, которая продлится до конца месяца.

Так, уже сегодня «Рубин» сыграет в Пензе с местным «Дизелем». А 23 января с «Тамбовом». Затем, 25 января тюменский клуб будет встречать «Химик», а в 27 января состоится дерби с «Рязань-ВДВ».

Кстати, 15 января «Рубин» с блеском завершил домашнюю серию: четыре победы в четырех матчах. «Рубин» находится в пятерке лидеров, на его счету 40 матчей из 50-ти и 56 очков. При этом 24 поединка закончились победами.

17 февраля регулярный чемпионат для «Рубина» завершится, а после этого 16 клубов Всероссийской хоккейной лиги продолжат борьбу в плей-офф за Кубок Петрова и титул чемпиона сезона.