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НовостиДом. Семья20 января 2023 14:44

Прокуратура проверит, правда ли, что в конном клубе Ишима жестоко лупят лошадей

Дело находится на контроле
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Прокуратура Тюменской области организовала мероприятия по факту публикаций в СМИ и соцсетях видеозаписей, на которых запечатлено, возможно, жестокое обращение с животными в конно-спортивном клубе «Аллюр» в Ишимском районе.

Сейчас полиция проводит процессуальную проверку, во время которой установят собственников клуба и животных. Вместе с ветеринаром полицейские осмотрели место происшествия и приобщили к проверке соответствующее заключение.

Результаты проверки находятся на контроле Ишимского межрайонного прокурора.