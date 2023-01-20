Прокуратура проверит, правда ли, что в конном клубе Ишима жестоко лупят лошадей

Фото: скриншот с видео

Прокуратура Тюменской области организовала мероприятия по факту публикаций в СМИ и соцсетях видеозаписей, на которых запечатлено, возможно, жестокое обращение с животными в конно-спортивном клубе «Аллюр» в Ишимском районе.

Сейчас полиция проводит процессуальную проверку, во время которой установят собственников клуба и животных. Вместе с ветеринаром полицейские осмотрели место происшествия и приобщили к проверке соответствующее заключение.

Результаты проверки находятся на контроле Ишимского межрайонного прокурора.