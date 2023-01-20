Песню страхового агента из Тюмени Ирины Гайдмак превратят в «конфетку» на ТНТ

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Страховой агент из Тюмени Ирина Гайдмак приняла участие в новом музыкальном шоу «Конфетка», который стартует на ТНТ 28 января. Женщина исполнила композицию «Обожаю куролесить», записанную в честь 50-летнего юбилея Ирины для родственников и друзей. По словам участницы, засветившись в первом выпуске шоу, она получила невероятный опыт, удовольствие и познакомилась с чудесными людьми.

– Хочу выразить огромную благодарность всей команде, участвовавшей в организации этого по-настоящему свежего и музыкального шоу! Моя песня «Обожаю куролесить» зазвучала по-новому, её сделали более спокойной и убаюкивающей, – делится эмоциями Ирина.

Суть шоу состоит в том, что звезды российской эстрады исполнят песни не известных пока авторов и исполнителей. Создатели шоу подарят новую жизнь таким композициям и представят их в новом прочтении. Именно с ними на сцене «Конфетки» выступят приглашенные звезды.

Ведущими шоу станут Гарик Мартиросян и Марина Кравец, а членами жюри будут Ольга Бузова, Хабиб, Клава Кока, Азамат Мусагалиев и другие. Главная идея проекта состоит в том, чтобы прославить самых обычных людей на всю страну благодаря творчеству.

– Вы увидите, что некоторые звезды предлагают им спеть дуэтом, снять новый клип или продать песню. Вы даже не представляете, что будет происходить у нас, но я не хочу выдавать все секреты, – говорит Гарик Мартиросян.