В Тюмени спустя 15 лет после убийства осудили наркодилера, застрелившего собственного племянника

Место убийства в 2008 году Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Ровно 19,5 лет отсидит в колонии строгого режима 63-летний житель Тюмени, который признан виновным сразу по четырем статьям. А именно: «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, 1 февраля 2008 года осужденный застрелил из незаконно хранившегося у него пистолета Макарова своего племянника. Парень жил со своими родителями на улице Астраханской в Тюмени. Поводом для убийства стал ранее произошедший конфликт между мужчинами. Родители молодого человека (сестра осужденного и ее супруг) получили ранения в живот и плечи.

Во время борьбы муж сестры выхватил пистолет у нападавшего, однако тот скрылся с места преступления и покинул Тюменскую область. Найти его не удавалось много лет, посему уголовное дело было приостановлено, но работа не прекращалась.

Все это время он жил в Омской области под чужим именем. В 2019 году его осудил Первомайский районный суд города Омска за совершение преступления, связанного с незаконным сбытом наркотиков в крупном размере. У него были получены отпечатки пальцев рук, которые совпали с отпечатками, обнаруженными во время убийства в Тюмени в 2008-м.

Следствие ходатайствовало о том, чтобы мужчину этапировали в Тюменскую область по месту предварительного расследования. Выяснилось также, что 19 и 21 сентября 2006 года осужденный на Щербакова сбыл наркотик массой 4 грамма малознакомому тюменцу.

Присяжные признали мужчину виновным в инкриминируемых деяниях и не заслуживающим снисхождения.