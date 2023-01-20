Обвиняемый в убийстве житель Тюмени рассказал, зачем зарезал хозяина дома и поджег его жилище Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, 7 ноября 2022 года во время тушения пожара частного дома на Закалужской обнаружено тело 61-летнего мужчины с резаной раной шеи. Во время расследования следователи нашли подозреваемого, которым оказался ранее судимый за такое же преступление 36-летний знакомый убитого, которого потерпевший приютил в своем доме. Во время допроса убийца признал свою вину и рассказал, как все произошло.

Так, 6 ноября 2022 года обвиняемый и потерпевший пили спиртное в частном доме. Во время застолья они поругались, и обвиняемый схватил нож и пырнул им хозяина дома. От полученного ранения тот скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, мужчина поджег дом и скрылся.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, дело направлено в суд.

КСТАТИ

В рамках расследования следователи допросили больше 20 лиц. Следствием назначено и проведено 12 экспертиз, в том числе судебно-медицинская, пожарно-техническая, генетическая, химическая, строительно-техническая.