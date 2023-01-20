В Тюменской области в СИЗО оставили отморозка, который 4 месяца принуждал к сексу ребенка

В Тюменской области в СИЗО оставили мерзавца, который 4 месяца принуждал к сексу ребенка Фото: Татьяна Коркина

До 28 февраля 2023 года в СИЗО будет находиться житель Тюменской области Александр С., который обвиняется в изнасиловании потерпевшей, не достигшей на момент преступления 18-летнего возраста. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, Армизонский суд удовлетворил ходатайство старшего следователя Голышмановского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тюменской области о продлении срока содержания под стражей мужчины.

Известно, что с 1 июня по 30 сентября 2022 года 31-летний мужчина неоднократно принуждал девушку, не достигшую 16-летнего возраста, к половому акту. Если бы она не согласилась, тогда мужчина мог выложить сведения о ее личной жизни, чем он ей и угрожал.

По данным судебной системы, у Александра непогашенная судимость. У него нет постоянного жительства в Армизонском районе, семьи, работы, устойчивых социальных связей и регистрации. Находясь на свободе, он мог скрыться от следствия и суда, поэтому было принято решение продлить ему срок содержания в СИЗО.