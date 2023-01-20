Житель Тюмени помог инспекторам задержать неадекватного водителя, устроившего ДТП в центре города Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сотрудники Госавтоинспекции проводят административную проверку по факту ДТП, которое произошло 19 января 2023 года в районе перекрестка Республики – Мельникайте. Автомобиль «Киа» въехал в «Мерседес», задел его водителя и скрылся с места ДТП. В результате аварии 37-летний пешеход ушиб ногу.

С помощью других водителей житель Тюмени Виктор Лебедев задержал водителя «Киа» на перекрестке Республики и Тульской. По его словам, у перекрестка он заметил автомобиль. Мужчине показалось, что за рулем сидит уснувший таксист, поэтому решил разбудить его. Однако тот оказался неадекватным: поехал на автомобиле с пробитым колесом, виляя по проезжей части.

Неадекватный водитель отказался от медосвидетельствования Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Совершив ДТП, водитель «Киа» скрылся, но Виктор отправился за ним, чтобы предотвратить другие аварии. У перекрестка с Тульской он задержал водителя, забрал ключи из машины и отдал их наряду ДПС.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения 36-летний водитель «Киа», житель Нижневартовска, отказался. Ранее его лишали прав в 2015 году. Материалы будут отправлены в суд.