Тюменский театр кукол поставит спектакль для взрослых по мотивам «Мастера и Маргариты» Фото: Татьяна Коркина

В октябре 2023 года в Тюменском театре кукол впервые покажут спектакль для взрослых «Мастер и Маргарита». Об этом рассказал директор театра Роман Явныч. По его словам, спектакль «большой, сложный – и актерски, и технически». Благодаря грандиозной постановке и акции «Семейная пятница» взрослые увидят, что театр кукол могут посещать не только дети.

Ещё одна важная премьера – моноспектакль «Невероятные приключения барона Мюнхгаузена», который поставят питерский режиссер Светлана Озерская и художник Андрей Запорожский. Премьера намечена уже на 25 февраля. К 3 марта в большом зале они представят премьеру спектакля «Дюймовочка».

Москвичи Ольга и Юрий Устюговы поставят спектакль для детей от 10 месяцев до 4 лет «Первый снег».

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Малую сцену Тюменского театра кукол, спустя 5 лет после закрытия, откроют к осени 2023 года. Спектакли будут идти параллельно с основной сценой театра.