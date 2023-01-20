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НовостиОбщество20 января 2023 4:53

Тюменку, бросившую на произвол судьбы годовалую дочь, лишили родительских прав

Ребенок даже не помнит, как выглядит ее мама
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменку, бросившую на произвол судьбы годовалую дочь, лишили родительских прав

Тюменку, бросившую на произвол судьбы годовалую дочь, лишили родительских прав

Фото: Татьяна Коркина

Жительницу Исетского района Тюменской области, 32-летнюю женщину, лишили родительских прав в отношении ее 12-летней дочери. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, с иском в суд обратился бывший муж женщины.

По его словам, когда дочке был годик, жена ушла из дома. Девочкой она не занималась: не воспитывала её, не содержала. Она завела себе новую семью и родила ребенка. Сама девочка рассказала в суде, что даже не помнит, как выглядит ее мать, а ее воспитанием занимаются отец и бабушка.

Мать же никак не помогает дочери и бывшему мужу, не общается с ними, у них даже нет ее телефона. Отец, наоборот, создал все условия для воспитания и содержания своей дочки. Мать же даже на заседание не явилась, направив в суд заявление о признании иска.

Прокурор и представитель органа опеки и попечительства заключили, что будет законно, если лишить мать родительских прав. Суд удовлетворил заявление отца в полном объеме.