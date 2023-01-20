Тюменку, бросившую на произвол судьбы годовалую дочь, лишили родительских прав Фото: Татьяна Коркина

Жительницу Исетского района Тюменской области, 32-летнюю женщину, лишили родительских прав в отношении ее 12-летней дочери. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, с иском в суд обратился бывший муж женщины.

По его словам, когда дочке был годик, жена ушла из дома. Девочкой она не занималась: не воспитывала её, не содержала. Она завела себе новую семью и родила ребенка. Сама девочка рассказала в суде, что даже не помнит, как выглядит ее мать, а ее воспитанием занимаются отец и бабушка.

Мать же никак не помогает дочери и бывшему мужу, не общается с ними, у них даже нет ее телефона. Отец, наоборот, создал все условия для воспитания и содержания своей дочки. Мать же даже на заседание не явилась, направив в суд заявление о признании иска.

Прокурор и представитель органа опеки и попечительства заключили, что будет законно, если лишить мать родительских прав. Суд удовлетворил заявление отца в полном объеме.