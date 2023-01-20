В Тюмени 20 января 2023 года потеплеет до -3 градусов

В Тюмени 20 января 2023 потеплеет до -3 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 20 января, ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. В Уватском районе днем небольшой снег, ветер западный, с переходом на юго-западный, 4 – 9 м/с, температура воздуха ночью -11…-16 градусов, при прояснении до -21, днем -3…-8 градусов.

Погода в Тюмени 20 января 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 20 января (7 января по старому стилю) – день Ивана-Бражника, в честь Иоанна Крестителя. Именно он предсказал пришествие Иисуса Христа, а потом крестил его в водах Иордана. В этот день, прежде чем сесть за стол, полагалось выпить воды, чтобы быть здоровым весь год.

Крестьяне говорили, что Иван-бражник «подает о весне весть». Если было ясно и холодно – значит, лето будет сухим, а вот если пасмурно и снежно – значит, будет хороший урожай.