На развитие электросетевого комплекса тюменской «матрешки» направят 14,6 млрд рублей

Фото: Наталья Юсупова, предоставлено из архива пресс-службы АО «Россети Тюмень»

У компании «Россети Тюмень» на текущий год большие планы. Так, 14,6 млрд рублей планируется направить на развитие электросетевого комплекса Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. В компании корреспонденту «КП»-Тюмень» рассказали, что энергетики должны будут ввести в эксплуатацию 32 новых объекта и 110 реконструированных. Объем инвестиций энергокомпании в экономику макрорегиона увечится почти в два раза по сравнению с 2022 годом.

В Тюменской области на реализацию инвестпроектов направят 6,3 млн рублей. На Ямале – 2,1 млрд рублей, в Югре – 6,2 млрд рублей. Компания планирует построить примерно 330 км линий электропередачи и ввести в эксплуатацию энергообъекты общей мощностью 275 МВА.

Так, в Тюменской области для обеспечения технологического присоединения новых потребителей энергетики построят свыше 170 км линий электропередачи. Новые объекты появятся в селе Перевалово, в Нижнетавдинском, Вагайском, Омутинском районах, в поселках Богандинский и Голышманово. Также в этом году в планах подключение социально значимых и спортивных объектов, таких как центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Отметим, что инвестиционная программа компании сопутствует запросам ключевых потребителей и способствует социально-экономическому развитию регионов тюменской «матрешки». Реализация запланированных на этот год проектов позволит энергетикам повысить надежность электроснабжения жителей макрорегиона, а также обеспечить выдачу необходимой мощности нефтегазовому сектору.