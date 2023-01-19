Житель Ишима до смерти забил своего знакомого, который спал на его кухне

Из-за ревности мужчина отправил своего знакомого на тот свет Фото: Комсомольская правда

В Тюменской области завершилось расследование уголовное дела в отношении 33-летнего ишимца, которого обвиняют в убийстве. Трагедия случилась ночью 12 ноября минувшего года.

Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в пресс-службе регионального СУ СК, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своей сожительницей. Когда вернулся домой, увидел нелицеприятную для него картину. Знакомый обвиняемого крепко посапывал на кухне, а сожительница ревнивца спала в соседней комнате. Увидев все это, мужчина впал в ярость, схватил деревянный брусок и не менее 15 раз нанес им удары по телу и голове 30-летнего потерпевшего. Полученные травмы оказались настолько серьезны, что потерпевший скончался на месте. Испугавшись последствий, злоумышленник сбежал, однако все равно был пойман силовиками.

Злоумышленник сознался в содеянном и был заключен под стражу. Уголовное дело направили в надзорное ведомство, а затем оно отправится в суд и будет рассмотрено по существу.