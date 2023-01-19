В Вагае женщина продала корову и оказалась в руках полицейских

Нерадивая продавщица может отправиться за решетку Фото: Комсомольская правда

Местная жительница села Вагай летом на время уезжала в другой район. У женщины была корова, и она попросила родственницу мужа за ней временно присмотреть, но, вернувшись обратно, буренку на месте не нашла. На вопрос «Куда делась корова?» родственница сообщила, что при выпасе животное ушло, однако неравнодушные селяне предположили, что ее возможно продали, и оказались правы. Причиненный ущерб хозяйке коровы составил 39 тысяч 600 рублей.

Как рассказали «КП»-Тюмень» в пресс-службе областной полиции, во время разбирательств было установлено, что родственница мужа продала корову одному из местных жителей за 25 тысяч рублей. Полученные деньги нечестная продавщица потратила на собственные нужды. В ведомстве также добавили, что свою вину 25-летняя неработающая девушка полностью признала. Ей избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Помимо этого, в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание за подобное преступление – лишение свободы сроком до пяти лет.