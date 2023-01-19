Эксперт оценил развитие медицины первичного звена в Тюменской области

Сфера здравоохранения в Тюменской области развивается семимильными шагами Фото: Комсомольская правда

В Тюменской области сфера медицины развивается семимильными шагами. Современные технологии, новое оборудование, снабжение необходимым отдаленных районов региона – то, на чем держат фокус внимания соответствующие органы.

Так, в тюменском селе Борки сдано современное здание врачебной амбулатории площадью 300 кв. метров, об этом сообщает правительство региона. К приему пациентов уже приступили врачи разных профилей: терапевт, гинеколог, педиатр, стоматолог, акушер и фельдшер. Совсем скоро откроется дневной стационар на несколько мест и даже кабинет функциональной диагностики.

Член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе оценил позитивные изменения и сообщил, что развитие медицины первичного звена в районных центрах и селах – важное направление работы всех органов власти. Помимо этого, эксперт отметил, что личное внимание Александра Моора к этим вопросам говорит о понимании важности этой работы.

– Многие селяне покидают свои места из-за отсутствия образовательных и дошкольных учреждений и социальной инфраструктуры, – сказал Альберт Комахидзе, выступая на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Однако жителям села Борки такая печальная участь не грозит. Своими эмоциями поделились местные жители и участковая медицинская сестра.

По словам жительницы села Любови Калининской, старое здание, конечно, оставляло желать лучшего и было в очень плачевном состоянии. Новое же теперь удобно всем – и врачам, и пациентам.

А участковая медсестра Тегмине Бардина добавила, что также радость доставляет и новое оборудование, хорошие кабинеты.

Напомним, региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в области уже второй год. Только за прошлый год в сельских районах было построено девять модульных медицинских учреждений, которые соответствуют всем необходимым стандартам.