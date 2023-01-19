В Тюмени студент без прав спровоцировал ДТП

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

В Тюмени 19-летний студент без водительского удостоверения спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в котором пострадали два человека. Как рассказали «КП»-Тюмень» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, вчера вечером произошла массовая авария, из-за которой было затруднено движение автотранспорта. Предварительно стало известно, что 19-летний молодой человек находился за рулем автомобиля «Киа» и при перестройке не убедился в безопасности. Как итог, сначала произошло столкновение с «Дэу», ее отбросило на встречную полосу, а затем удар пришелся на «Ладу» и «Киа».

В ДТП пострадали 33-летняя пассажирка «Дэу» и 27-летняя пассажирка «Лады». Сейчас специалисты выясняют все подробности произошедшего.

Отметим, что виновник аварии прошел обучение в одной из автошкол города Тюмени еще в прошлом году. Он сдал теорию, а практический экзамен пытался сдать четыре раза, однако так и не осилил. Но это, к сожалению, не стало для него препятствием, чтобы не садиться за руль транспортного средства.