Автоинспекторы раскрыли подробности смертельного ДТП, которое произошло вчера вечером

Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Во вторник вечером на федеральной автотрассе произошло смертельное ДТП. Как рассказали корреспонденту «КП»-Тюмень» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, предварительно установлено, что водитель автомобиля «Ниссан-Альмера» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа-Рио». Во втором автомобиле пострадал 41-летний тюменец. Он получил тяжелые травмы, которые впоследствии привели к смерти.

В ведомстве также пояснили, что пострадали и оба водителя иномарок. За рулем «Ниссана» находился 70-летний житель Ишима, а автомобилем марки «Киа» управлял 47-летний житель Ялуторовска.

Автоинспекторы просят водителей быть внимательными на дорогах. К тому же обстановка на федеральной автотрассе Тюмень – Омск в Ялуторовском и Тюменском районах остается напряженной. Особенно осторожным необходимо быть на участке с 36-го по 74-й километр трассы.