Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 6:32

В Тюменской области силовики забрали у пьяного водителя автомобиль

19-летний житель Викуловского района уже не первый раз сел за руль в нетрезвом состоянии
Екатерина Коган
Мужчина лишился не только прав, но и автомобиля

Мужчина лишился не только прав, но и автомобиля

Фото: Комсомольская правда

В Викуловском районе Тюменской области молодой мужчина лишился автомобиля. Всему виной алкоголь. Как рассказали корреспонденту «КП»-Тюмень» в пресс-службе областной полиции, 19-летний житель района уже попадался один раз выпившим за рулем транспортного средства. Суд привлек его к административной ответственности и арестовал на десять суток. Но, вероятно, нарушитель не сделал для себя никаких выводов и повторно сел за руль в нетрезвом состоянии.

В ведомстве пояснили, что суд, с учетом позиции гособвинителя, назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов, а также лишил прав на 24 месяца. Помимо этого, был изъят автомобиль ВАЗ-2115.

Добавим, что приговор суда не вступил в законную силу.