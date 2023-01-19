В Тюменской области силовики забрали у пьяного водителя автомобиль

Мужчина лишился не только прав, но и автомобиля Фото: Комсомольская правда

В Викуловском районе Тюменской области молодой мужчина лишился автомобиля. Всему виной алкоголь. Как рассказали корреспонденту «КП»-Тюмень» в пресс-службе областной полиции, 19-летний житель района уже попадался один раз выпившим за рулем транспортного средства. Суд привлек его к административной ответственности и арестовал на десять суток. Но, вероятно, нарушитель не сделал для себя никаких выводов и повторно сел за руль в нетрезвом состоянии.

В ведомстве пояснили, что суд, с учетом позиции гособвинителя, назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов, а также лишил прав на 24 месяца. Помимо этого, был изъят автомобиль ВАЗ-2115.

Добавим, что приговор суда не вступил в законную силу.