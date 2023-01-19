В Тюмени полицейские поймали злоумышленника, который сломал мужчине челюсть

злоумышленник может отправиться за решетку на несколько лет Фото: Комсомольская правда

Очередная ссора в Тюмени закончилась госпитализацией. Как рассказали корреспонденту «КП»-Тюмень» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, в больницу обратился 34-летний мужчина, у которого врачи зафиксировали перелом челюсти. Данные об инциденте были переданы сотрудникам полиции.

Они поймали ранее судимого 33-летнего товарища потерпевшего. Позже было установлено, что в тот злополучный день «закадычные друзья» распивали алкогольные напитки и под градусом у них произошел конфликт. Злоумышленник не смог сдержать эмоции и вместо словесного ответа ударил пострадавшего табуреткой по голове.

В ведомстве также добавили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание по этой статье три года. Сейчас фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.