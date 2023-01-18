У «Страны Девелопмент» забронировали каждую вторую квартиру из показанных на новогодних праздниках

Фото: Евгений Шульц

Январские праздники тюменцы провели с пользой. Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» делится статистикой. Так, по итогам новогодних праздников 2023 года со 2 по 8 января количество броней превысило аналогичный показатель прошлого года на 25% – 127. За неделю выходных менеджеры по продажам провели более 280 показов квартир. Каждая вторая была забронирована: часть клиентов приступили к оформлению документов, кто-то сейчас продает старую квартиру и планирует вырученные деньги использовать как первоначальный взнос, другие взяли паузу подумать.

Наибольшим спросом, как и прежде, пользуются квартиры формата «евродвушка» и «евротрешка». Стоит отметить, что среди целей покупки превалирует недвижимость для собственного проживания. Самый часто используемый инструмент для покупки квартир также не меняется – большинство клиентов пользуются ипотечным кредитованием.

– Мы наблюдаем все больше клиентов, которые планируют продать старое жилье, прежде чем купить квартиру у нас. Это подтверждает тот факт, что люди стремятся улучшить жилищные условия, повысить качество жизни и будут жить в наших квартирах сами со своими семьями. Поэтому мы считаем особенно важным сохранять и совершенствовать качество наших проектов ради конечного потребителя, – отмечает коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

Фото: Андрей Быданов

Фото: Андрей Быданов

Фото: Андрей Быданов

Девелопер является лидером текущего строительства по Тюменской области. «Страна Девелопмент» входит в топ-25 застройщиков России по объему ввода жилья. Сейчас застройщик возводит более 430 тыс. кв. метров. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

Сейчас в Тюмени «Страна» предлагает квартиры в четырех жилых комплексах. В жилых комплексах «Домашний», «Сердце Сибири», «Звёздный» и «Колумб» в продаже есть небольшие студии для инвестиций или для молодежи, одно- и двухкомнатные квартиры для молодых пар или, наоборот, пенсионеров, трех- и четырехкомнатные варианты для больших семей и тех, кто ценит простор. Выбрать подходящую квартиру можно на сайте застройщика tmn.strana.com.

Справка

«Страна Девелопмент» – федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. метров.