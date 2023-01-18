Жительница Тюмени вышвырнула бывшего мужа с вещами из квартиры с помощью судебных приставов

Фото: УФССП по Тюменской области

В Тюменской области судебные приставы помогли женщине избавиться от 26-летнего бывшего мужа, который не собирался покидать квартиру. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области, супруги развелись больше года назад. Девушка не раз пыталась уговорить благоверного освободить квартиру, собственницей которой она является, но бывший муж ни в какую не хотел покидать гнездышко.

Судебный пристав-исполнитель не раз говорил должнику о необходимости покинуть квартиру, но тот уходить из дома по-прежнему не собирался. Тогда приставам пришлось нагрянуть в квартиру лично и выселить бывшего супруга принудительно.

Хотя молодой человек признал, что бывшая жена – собственница квартиры, покидать жилище он по-прежнему не собирался, ведь после свадьбы он жил у нее. Однако решительный настрой приставов и предупреждение о передаче его имущества на хранение ответственным (если он не покинет квартиру) возымело эффект.

В присутствии судебных приставов мужчина собрал свои вещи и покинул жилье. Квартира осталась в распоряжении собственницы.