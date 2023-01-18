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НовостиОбщество18 января 2023 8:02

В Тюменской области модернизируют системы оповещения на случай возможных ЧС

После этого появится возможность автоматически оповещать почти 90% населения
АЛЕКСЕЕВ Анатолий

В Тюменской области продолжают модернизировать системы оповещения населения. По словам заместителя директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Горина, систему приняли в эксплуатацию в 2021 году. Сейчас ее модернизируют, после чего появится возможность автоматически оповещать о возможных ЧС более 90% жителей региона.

Напомним, проект по развитию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения реализуется в Тюменской области с 2018 года в соответствии с указом Президента РФ от 20.12.2016 года № 696 «Об утверждении Основ государственной политики РФ в области гражданской обороны на период до 2030 года».