Четыре фуры с полуприцепами столкнулись на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Четыре фуры с полуприцепами – «Вольво», «Мерседес», «Хино» и «КамАЗ» – столкнулись накануне вечером, 18 января, в Уватском районе. Авария случилась на 498-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск около 20 часов вечера.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Известно, что фуры ехали из Тюмени, Казани, Оренбургской области и Татарстана.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, аварию спровоцировал 46-летний водитель «Вольво» из Тюмени, который не успел обогнать «Мерседес» и врезался в «Хино» боком. Затем машина лоб в лоб столкнулась с КамАЗом, а «Мерседес» съехал в кювет.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В аварии пострадал водитель «Вольво», который получил тяжелую травму ноги, травмы ребер и другие повреждения. 33-летний водитель КамАЗа получил травмы головы и конечностей. В результате движение на федеральной трассе было частично ограничено.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

По данным ГИБДД, общий водительский стаж четырех дальнобойщиков составляет 67 лет.