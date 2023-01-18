В Ялуторовске сборщика коробок приговорили к «условке» за то, что он сломал руку мужчине Фото: Татьяна Коркина

В Ялуторовске вынесен приговор в отношении местного жители Виктора П., который признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, утром 29 сентября 2021 года обвиняемый находился возле мусорки, около автостоянки ТЦ «Пятница» в Ялуторовске. Там он поругался с мужчиной и несколько раз ударил его металлической трубой.

Однако свою вину Виктор не признал. По его словам, к «Пятнице» он приехал вместе с женой и увидел, что неизвестный собирал коробки. А право собирать коробки для последующей переработки принадлежит ему. Вот мужчины и поругались. Оппонент начал крыть матом обвиняемого и его жену, на что тот в ответ ударил его «небольшой трубкой». Так как трубка была небольшая, сборщик коробок не мог получить травмы.

Сам потерпевший признался, что с Виктором у него давняя вражда. Он приехал на площадку, чтобы забрать коробки, однако подъехал подсудимый и стал бить его палкой по руке. В больнице ему поставили диагноз «перелом руки».

Суд признал доводы подсудимого несостоятельными. Известно, что он не состоит на учете у психиатра или нарколога, не судим, по месту жительства характеризуется посредственно. Учитывая доказательства, суд назначил Виктору 2 года «условки» с испытательным сроком в 2 года. В пользу ответчика суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей и процессуальные издержки в размере 30 тысяч рублей.