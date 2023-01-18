В Тюмени мошенники вынудили пенсионерку взять кредит и оставили ее без денег

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Уголовное дело по факту мошенничества, совершенное против 59-летней женщины, возбудили в Тюмени. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, полицейские сейчас ищут людей, причастных к преступлению. Заявление поступило в дежурную часть отдела полиции № 5.

По данным правоохранителей, женщину заинтересовала реклама в интернете, которая обещала ей быстрый заработок на бирже. После того как женщина заполнила анкету, ей позвонила неизвестная, которая представилась менеджером биржевой компании. Во время разговора пенсионерку уверили, что система работает надежно, однако для начала нужно вложить в дело 1 тысячу рублей.

Мошенники говорили даме, что ее вложения не только в сохранности, но и приносят прибыль. По их словам, нужно было «увеличить вложения», в связи с чем ей пришлось взять кредит в банке. Спустя какое-то время пенсионерка решила вернуть свои деньги, но, разумеется, никто ей ничего не вернул. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

БДИ!

Полицейские напоминают, что объявления о быстром и легком заработке в интернете чаще всего – ловушка мошенников. Если вы все-таки попали на уловку аферистов, обращайтесь в полицию по телефону 102.