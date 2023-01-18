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НовостиПроисшествия17 января 2023 22:30

В Тюмени 18 января 2023 ждем потепления до -6 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 28 января 2023
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени 18 января 2023 ждем потепления до -6 градусов

В Тюмени 18 января 2023 ждем потепления до -6 градусов

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 18 января 2023, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами изморозь. Ветер западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью -13…-18 C, днем воздух прогреется до -6…-11 C.

Погода в Тюмени 18 января 2023

Погода в Тюмени 18 января 2023

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

18 января (5 января по народному календарю) Крещенский сочельник (или Голодный вечер по старому стилю). В этот день крестьяне считали, что снег приобретает особые свойства, поэтому его собирали и использовали в разных целях. Например, снег мог исцелять недуги или сохранить красоту, если вымыться в юане водой, натопленной из снега.

Звездное небо предвещало хороший урожай, снегопад – вызревшую гречку, а метель – хороший урожай меда. А если дул сильный ветер – значит, будет грозовое лето.