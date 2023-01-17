В Тюменской области нашли труп мужчины, лежавший рядом с тушей убитой сибирской косули

Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

В Аромашевском районе на дороге Кротово – Б. Сорокино 13 января 2023 года на обочине найден труп местного жителя без признаков насильственной смерти и туша отстреленной сибирской косули. Об этом сообщили в пресс-службе Госохотдепартамента Тюменской области. По факту трагедии проводится проверка.

В тот же день в Викуловском районе на 11-м километре автодороги Викулово – Озерное – Катай нашли тушу самки лося, но оказалось, что убит был и лосенок. Неизвестные оставили тушу лосихи, а вот добытого лосенка увезли. В скором времени по факту будет возбуждено уголовное дело.

В Упоровском районе 11 января неизвестные убили самца лося, возбуждено уголовное дело. А 14 января в Ишимском районе выявлен факт транспортировки мяса сибирской косули без разрешительных документов. Проводится доследственная проверка.

Всего за неделю сотрудники Госохотдепартамента обследовали 70 охотничьих угодий и 15 особо охраняемых территорий. Во время работы они выявили 15 нарушений, четыре из которых предусматривают возбуждение уголовного дела по статье «Незаконная охота».