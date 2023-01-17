В Тюмени опрокинулся автокран и перекрыл движение автотранспорта

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня в Тюмени произошло ДТП, главным участником которого стал автокран. Как рассказали «КП»–Тюмень» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, на улице Пермякова, 2 (в районе пересечения с улицей Энергетиков) на бок упал автокран. Предварительно установлено, что рабочие одной из строительных компаний хотели загнать кран на платформу, но у них этого сделать не получилось. Чудом в данной ситуации никто не пострадал.

В ведомстве также добавили, что из-за инцидента движение по одной из полос на улице Пермякова в направлении от улицы 50 лет Октября в сторону Энергетиков ограничено. Сейчас специалисты к месту происшествия пригонят специальную технику и увезут автокран. В связи с этим движение в одном направлении по улице Пермякова временно будет перекрыто.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Также автоинспекторы сообщили, что возможна организация реверсивного движения. Либо же возможен объезд по улице 50 лет Октября.

Отметим, что тюменцам рекомендуют воздержаться от поездок по Пермякова от улицы Харьковской в сторону улицы Энергетиков до момента, пока не восстановят движение в месте дорожно-транспортного происшествия.