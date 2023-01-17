Фото: ГУС Тюменской области

В Тюмени отремонтируют путепровод через железную дорогу, расположенный между улицами Авторемонтной и Интернациональной. Как сообщили в пресс-службе главного управления строительства области, работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

С мая по август специалисты планируют обновить все четыре полосы: заменить слои дорожной одежды, отремонтировать деформационные швы и установить новое барьерное ограждение. Ремонт разобьют на этапы. О сроках их проведения сообщат перед стартом работ.

– Проезжая часть путепровода разрушается. Неоднократно проводили ямочные ремонты, локально восстанавливали покрытие, чтобы обеспечить безопасность автомобилистов. Сейчас пришло время полностью заменить верхние слои, – пояснил начальник отдела искусственных сооружений УАД Алексей Филатов.

Учитывая интенсивность движения на данном участке, полностью перекрывать дорогу не будут.