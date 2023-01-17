Тюменскую молодежь бесплатно обучат военно-прикладным дисциплинам

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Старшеклассников и студентов Тюмени и Тюменского района бесплатно обучат военно-прикладным дисциплинам. Как сообщили в информационном центре областного правительства, речь идет об инициативе «Готовься сейчас!», победившей в конкурсе Фонда президентских грантов.

Курсанты приобретут знания и навыки в области физической, водолазной, альпинистской, медицинской и парашютной подготовок. А поможет им в этом тренерский состав оборонно-спортивного экспедиционного центра ДТиС «Пионер».

Кстати, для проведения занятий запланированы выезды и в другие регионы России, такие как Челябинская область (оз. Тургояк), Курганская область (г. Куртамыш), Карачаево-Черкесская Республика (с. Архыз) и Краснодарский край (пгт. Новомихайловский).

По итогу молодые люди получат свидетельство парашютиста, сертификат по дайвингу и значок «Альпинист России».

Старт назначен 1 февраля. Участие бесплатное. Заявку можно отправить в сообщения группы «ВКонтакте».