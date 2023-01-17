В Тюмени преступная парочка вынесла из магазина 45 флаконов шампуня

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Тюменские правоохранители задержали двух молодых людей, обворовывающих магазины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

– В дежурную часть отдела полиции № 2 обратился представитель сетевого магазина. Потерпевший сообщил, что с прилавка пропали 45 флаконов шампуня на сумму около 14 тысяч рублей. Прибывшая на место следственно-оперативная группа изучила записи с камеры видеонаблюдения и установила подозреваемых, – прокомментировали в ведомстве.

Злоумышленниками оказались ранее судимые за аналогичные преступления тюменцы 2001 года рождения. Оказавшись в отделении, пара дала признательные показания и пояснила, что похищенный товар они реализовали третьим лицам, а полученные деньги потратили на личные нужды.

На данный момент похитители находятся под подпиской о невыезде и обвиняются по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы.