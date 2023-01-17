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НовостиПроисшествия17 января 2023 5:03

В Тюмени преступная парочка вынесла из магазина 45 флаконов шампуня

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Тюменские правоохранители задержали двух молодых людей, обворовывающих магазины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

– В дежурную часть отдела полиции № 2 обратился представитель сетевого магазина. Потерпевший сообщил, что с прилавка пропали 45 флаконов шампуня на сумму около 14 тысяч рублей. Прибывшая на место следственно-оперативная группа изучила записи с камеры видеонаблюдения и установила подозреваемых, – прокомментировали в ведомстве.

Злоумышленниками оказались ранее судимые за аналогичные преступления тюменцы 2001 года рождения. Оказавшись в отделении, пара дала признательные показания и пояснила, что похищенный товар они реализовали третьим лицам, а полученные деньги потратили на личные нужды.

На данный момент похитители находятся под подпиской о невыезде и обвиняются по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы.